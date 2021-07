Esclusiva: Locatelli-Juve, l’esito dell’incontro. No all’Arsenal (45 milioni) (Di venerdì 16 luglio 2021) Partiamo da questa certezza: Manuel Locatelli vuole solo la Juve. E aspetterà. Non a caso è stata rispedita al mittente una proposta ufficiale dell’Arsenal: 40 milioni più 5 di bonus. Il Borussia Dortmund si era arrampicato fino a 35 più bonus, un’offerta quindi inferiore. Ma non è questo il punto. Il punto è che Locatelli non vuole andare a Londra o all’estero, vuole la Juve. Ed è disposto ad aspettare, senza fretta, essendo tra l’altro in vacanza. L’incontro tra Giovanni Carnevali e Federico Cherubini è terminato meno di un’ora fa: non ci sono accordi, al momento esiste distanza di 8-10 ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Partiamo da questa certezza: Manuelvuole solo la. E aspetterà. Non a caso è stata rispedita al mittente una proposta ufficiale dell’Arsenal: 40più 5 di bonus. Il Borussia Dortmund si era arrampicato fino a 35 più bonus, un’offerta quindi inferiore. Ma non è questo il punto. Il punto è chenon vuole andare a Londra o all’estero, vuole la. Ed è disposto ad aspettare, senza fretta, essendo tra l’altro in vacanza. L’incontro tra Giovanni Carnevali e Federico Cherubini è terminato meno di un’ora fa: non ci sono accordi, al momento esiste distanza di 8-10 ...

