Ecco perché baby George | a 12 anni | non potrà più volare con William e Kate ma i suoi fratelli sì

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ogni aspetto della vita della royal family è regolato da un rigido protocollo, anche quello dei viaggi. E in questo campo è previsto che due eredi diretti al trono non viaggino mai insieme sullo stesso volo, in modo che la successione alla corona sia comunque protetta nel malaugurato caso di un incidente. L’unica che può dare il permesso per trasgredire la norma è la regina Elisabetta. La sovrana finora ha permesso che il principino George viaggiasse insieme ai suoi genitori per le vacanze e per gli impegni all’estero. Ma tutto questo dovrà finire, anche se non subito. Quando il primogenito di William Kate Middleton compirà 12 anni, dovrà rispettare rigorosamente il protocollo in materia di viaggi.