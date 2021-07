È morto Libero De Rienzo (Di venerdì 16 luglio 2021) È morto Libero De Rienzo. L’attore, 44 anni, sarebbe stato stroncato da un infarto nella sua abitazione a Roma. A dare la notizia è stata la sua famiglia, dopo che il suo corpo senza vita è stato trovato da un amico la sera del 15 luglio. De Rienzo lascia la moglie, la costumista Marcella Mosca, e due figli piccoli. E un vuoto nel mondo del cinema, in cui lavorava dal 1999. Nonostante l’ampiezza della sua filmografia – trenta film per il cinema in vent’anni, cui si aggiungono le produzioni tv – in tanti associano Libero De Rienzo a Bartolomeo Bonelli, l’economista che fa parte della squadra di Smetto ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) È mortoDe. L’attore, 44 anni, sarebbe stato stroncato da un infarto nella sua abitazione a Roma. A dare la notizia è stata la sua famiglia, dopo che il suo corpo senza vita è stato trovato da un amico la sera del 15 luglio. Delascia la moglie, la costumista Marcella Mosca, e due figli piccoli. E un vuoto nel mondo del cinema, in cui lavorava dal 1999. Nonostante l’ampiezza della sua filmografia – trenta film per il cinema in vent’anni, cui si aggiungono le produzioni tv – in tanti associanoDea Bartolomeo Bonelli, l’economista che fa parte della squadra di Smetto ...

ilpost : È morto per un infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - SkyTG24 : #LiberoDeRienzo è morto a Roma, aveva 44 anni. Nel 2002 vinse il David di Donatello per 'Santa Maradona' . - fanpage : È morto #LiberoDeRienzo, aveva interpretato Giancarlo Siani in 'Fortapasc'. Stroncato a 44 anni da un infarto - Lavinia41297066 : RT @ProfCampagna: #LiberoDeRienzo A soli 44 anni è morto Libero De Rienzo. Un attore formidabile e talentuoso con una carriera importante… - Bia6Duca : È vero che tutti dobbiamo morire,ma quando si è ancora giovani con moglie e figli tutto diventa inaudito e insoppor… -

