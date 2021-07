“È il mio colore” Valentina Vignali lo mostra in costume: che curve! (Di venerdì 16 luglio 2021) Valentina Vignali dichiara qual è il suo colore preferito attraverso una foto in costume, piazzata sul profilo di Instagram. Attenzione alle cure! Ne siamo molto attratti, tutti i giorni, anche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021)dichiara qual è il suopreferito attraverso una foto in, piazzata sul profilo di Instagram. Attenzione alle cure! Ne siamo molto attratti, tutti i giorni, anche… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

ssvnflowerx : stra copiato okay di che colore è il mio nome per voi? (emma) - TheTitangate : @gradodo1 @Spike_Lebowski @m_sourpatch Il verde è il mio colore preferito ?? - giansainato : RT @giansainato: Look sartoriale, elegante e dai motivi e colori estivi. A completare il mio look, l’accessorio più importante: il mio nuov… - disidrvtato_ : @_BL4CK4NDWH1T3 il giallo è il mio colore preferito???? - kkotkoo : jungkook castano mi sembra un sogno voi non avete idea è il mio colore preferito su di lui voglio piangere è castan… -