Calciomercato Juventus | rimpianto alle stelle per un difensore top

(Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport si parla di 40 - 50 milioni, queste le ultime valutazioni che circolano. I bianconeri hanno visto il calciatore passare all'Atalanta per soli 16 milioni di euro e ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - TUTTOJUVE_COM : ESPN - Juventus e Milan sulle tracce di Coutinho - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Pogba tra #Juventus, #Psg e #ManchesterUnited: le ultime sul futuro ?? ?? #CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Lasi è lasciata sfuggire un difensore che è esploso al punto da essere inserito nella top - 11 della Copa America che ha vinto: Romero. Lapotrebbe trovarsi con un possibile, grande. rimpianto di difesa. Cristian Romero, infatti, si sta avvicinando sempre più alla Premier per delle cifre che sono alte. Secondo la Gazzetta dello ...... guidati in panchina da Nuno Espirito Santo, farebbe comodo il talentuoso azzurro, da sempre un pallino del dg Fabio Paratici, che in passato lo avrebbe portato volentieri anche alla. Al ...La Juventus continua a coltivare il sogno di poter riportare Paul Pogba, centrocampista classe 1993 del Manchester United e della nazionale francese, a Torino: secondo quanto riportato da ...Sul nazionale turco ci sarebbe l'interesse di Everton, Atalanta e Tottenham. La Juventus attende offerte di almeno 35 milioni ...