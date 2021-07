Brescia, Tuttosport: “Scricchiolii tra Inzaghi e Cellino, emergono alternative per la panchina” (Di venerdì 16 luglio 2021) Continuano gli screzi tra il patron del Brescia Massimo Cellino e il tecnico Filippo Inzaghi a distanza di venti giorni dalle ultime remore. Secondo Tuttosport la panchina dell’ex Benevento sarebbe già traballante: “Pochi giorni di ritiro e affiorano i primi Scricchiolii nel rapporto tra Pippo Inzaghi e il Brescia: il tecnico, arrivato alla corte di Massimo Cellino dopo l’esperienza al Benevento, non sarebbe pienamente soddisfatto del mercato del club lombardo, e nelle ultime ore sarebbe montata una certa insoddisfazione. “Sebbene da ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) Continuano gli screzi tra il patron delMassimoe il tecnico Filippoa distanza di venti giorni dalle ultime remore. Secondoladell’ex Benevento sarebbe già traballante: “Pochi giorni di ritiro e affiorano i priminel rapporto tra Pippoe il: il tecnico, arrivato alla corte di Massimodopo l’esperienza al Benevento, non sarebbe pienamente soddisfatto del mercato del club lombardo, e nelle ultime ore sarebbe montata una certa insoddisfazione. “Sebbene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Tuttosport TUTTOSPORT - Caccia al portiere Secondo Tuttosport oggi in edicola il club rossoblù sta pensando a tre estremi difensori: Perin, ... Intanto è arrivato ieri Lorenzo Andrenacci svincolatosi dal Brescia e Marchetti ha rinnovato il ...

Genoa, Marroccu può tornare al Brescia Secondo quanto riporta stamane Tuttosport , infatti, Marroccu sarebbe la prima scelta del presidente del Brescia Massimo Cellino . Dopo il divorzio tra le rondinelle e l'ormai ex ds Roberto Gemmi, il ...

La giovane Blasi firma per Brescia Tuttosport La Futura Volley punta su Maria Teresa Bassi La Giovanissima Maria Teresa (compirà 19 anni il 28 Settembre) è nativa di Manerbio, in provincia di Brescia. Il suo avvicinamento alla pallavolo non avviene prima dei 13 anni, ma si tratta già di un ...

La giovane Blasi firma per Brescia La schiacciatrice bolognese lascia il Club Italia dopo tre anni per tentare l'avventura nelle file delle Leonesse ...

