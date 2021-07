Bonus tv, arriva lo sconto da 100 euro. Non serve l'Isee, ma rimangono dei paletti (Di venerdì 16 luglio 2021) è in arrivo a breve la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo, firmato dal ministero dello Sviluppo economico e da quello dell'Economia, che libera le risorse stanziate con il decreto Sostegni. Il contributo fino a 100 ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 16 luglio 2021) è in arrivo a breve la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo, firmato dal ministero dello Sviluppo economico e da quello dell'Economia, che libera le risorse stanziate con il decreto Sostegni. Il contributo fino a 100 ...

Advertising

zazoomblog : Bonus 110% arriva la proroga anche per sconto in fattura e cessione del credito - #Bonus #arriva #proroga #anche… - passionedesign : Manutenzione e restauro di immobili storici, arriva il bonus 50% - ge_rigamonti : CALCIOMERCATO: CHIUSI BRAHIM DIAZ E FODÉ BALLO-TOURÉ il fantasista spagnolo torna al Milan in prestito oneroso bien… - lotti_alessio : @JingiuzeSSL @aurelianoV2 Mi sa che ti sei perso qualcosa..luis alberto prende 3.5 sergej 4 con i bonus e Immobile… - IlVal_79 : @FraMonteleone4 @Milestemplaris @la_stordita @Davide_m9 70 coi bonus. E un numero imprecisato è uscito per Zinho (1… -