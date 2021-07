Arthur si opera Stop di due mesi (Di venerdì 16 luglio 2021) La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati. Così Arthur dovrà operarsi per rimuovere la calcificazione che si è formata nella membrana tra tibia e perone della gamba destra, stando fuori ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) La terapia conservativa non ha dato i risultati sperati. Cosìdovràrsi per rimuovere la calcificazione che si è formata nella membrana tra tibia e perone della gamba destra, stando fuori ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, #Arthur si opera: almeno due mesi di stop per il centrocampista brasiliano - Gazzetta_it : Juventus: domani Arthur si opera a Torino #SerieA - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Arthur si opera: per il brasiliano della Juventus due mesi di stop ?? - AleGobbo87 : RT @PeppeMur84: Arthur che si opera adesso e non durante le vacanze prima del ritiro è il degno idolo dei fans dello scaccolatore. Ah, come… - CapetoLodovico : RT @PeppeMur84: Arthur che si opera adesso e non durante le vacanze prima del ritiro è il degno idolo dei fans dello scaccolatore. Ah, come… -