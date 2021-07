Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni (Di venerdì 16 luglio 2021) E 11 in Belgio, dove le piogge intense hanno causato allagamenti ed esondazioni dei fiumi: ci sono anche centinaia di dispersi Leggi su ilpost (Di venerdì 16 luglio 2021) E 11 in Belgio, dove le piogge intense hanno causato allagamenti ed esondazioni dei fiumi: cianche centinaia di dispersi

Advertising

matteosalvinimi : ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - Agenzia_Ansa : Il numero di migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa è più che raddoppiato nel 2021. Rapporto… - Nonnadinano : RT @ilpost: Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni - hurree16 : RT @ilpost: Almeno 80 persone sono morte in Germania per le alluvioni -