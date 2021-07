1 500 immigrati col reddito 5s | la maxi-truffa

(Di venerdì 16 luglio 2021) Gli uomini della Guardia di finanza sono risaliti a ben 1.532 domande illecite presentate da cittadini stranieri residenti per la maggior parte nei carruggi del centro storico

Maxi operazione delle Fiamme gialle che, grazie alla collaborazione dell'Inps, sono riusciti a risalire a ben 1.532 illecite domande di reddito di cittadinanza presentate da cittidini stranieri . La ...Oggi per esempio, come si sa, gli, i famosi, invadentissimi clandestini, quelli radunati ... Lo spreco alimentare, il buon cibo buttato, vale 2.miliardi di dollari; per l'Italia si parla ...