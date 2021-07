Via libera tra i veleni. È guerra tra bande sul Cda della Rai. Passa Di Majo, ma i 5S si dividono. Mentre Lega e FI umiliano la Meloni (Di giovedì 15 luglio 2021) Spaccature nel Movimento 5 Stelle e veleni a destra. Il voto ieri in Parlamento per i nuovi quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Rai, come era nell’aria ormai da oltre una settimana, è finito nel peggiore dei modi. Alla prima prova, il capo in pectore dei 5S, Giuseppe Conte, anziché ricucire ha creato ulteriori divisioni tra i contiani e i pentastellati rimasti più vicini a Beppe Grillo, Mentre Forza Italia e Lega hanno assestato l’ennesimo schiaffone a Giorgia Meloni, i cui consensi sembrano far sempre più paura a leghisti e azzurri. BRACCIO DI FERRO. I 5 Stelle, come avvenuto anche in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Spaccature nel Movimento 5 Stelle ea destra. Il voto ieri in Parlamento per i nuovi quattro membri del Consiglio di AmministrazioneRai, come era nell’aria ormai da oltre una settimana, è finito nel peggiore dei modi. Alla prima prova, il capo in pectore dei 5S, Giuseppe Conte, anziché ricucire ha creato ulteriori divisioni tra i contiani e i pentastellati rimasti più vicini a Beppe Grillo,Forza Italia ehanno assestato l’ennesimo schiaffone a Giorgia, i cui consensi sembrano far sempre più paura a leghisti e azzurri. BRACCIO DI FERRO. I 5 Stelle, come avvenuto anche in ...

