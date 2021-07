Variante Delta nel Lazio, è già prevalente: 2 casi su 3 in area Roma (Di giovedì 15 luglio 2021) “Nel Lazio la Variante Delta è già prevalente in tutte le Asl e, in particolare, i due terzi dei casi è concentrata nell’area metropolitana di Roma”. Lo ha riferito l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, facendo il punto in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Nellaè giàin tutte le Asl e, in particolare, i due terzi deiè concentrata nell’metropolitana di”. Lo ha riferito l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, facendo il punto in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

