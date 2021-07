Tokyo 2021: alla cerimonia di apertura non più di mille persone con invito. Un atleta ignoto positivo al Covid all’arrivo in Giappone (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovi problemi nell’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo, e questa volta a comunicarli è il Comitato organizzatore. Un atleta, rimasto ignoto su tutta la linea (nazionalità compresa), è stato trovato positivo al Covid direttamente all’arrivo in Giappone. E non è solo questo il punto. Si è infatti verificata una positività anche di cinque lavoratori che operano all’interno degli impianti che saranno di gara dal 23 luglio (con qualcosa di anticipato al 21) prossimo. Ma non solo: tutto questo accade dopo che, a Hamamatsu, otto membri di personale d’albergo della squadra ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovi problemi nell’avvicinamento alle Olimpiadi di, e questa volta a comunicarli è il Comitato organizzatore. Un, rimastosu tutta la linea (nazionalità compresa), è stato trovatoaldirettamentein. E non è solo questo il punto. Si è infatti verificata una positività anche di cinque lavoratori che operano all’interno degli impianti che saranno di gara dal 23 luglio (con qualcosa di anticipato al 21) prossimo. Ma non solo: tutto questo accade dopo che, a Hamamatsu, otto membri di personale d’albergo della squadra ...

