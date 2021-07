The Story of My Wife con Léa Seydoux e Gijs Naberas mette in scena un'estenuata guerra tra i sessi ai primi del '900 (Di giovedì 15 luglio 2021) Fin da subito, dalla prima notte di nozze, è questione di chi comanda tra Lizzy, mondana francese, e Jacob, capitano di lungo corso olandese. Il braccio di ferro prende la forma di una sfida al “poker del marinaio”, una tradizione proseguita oltre i primi anni del ‘900 in cui Milán Füst ambienta il suo romanzo più famoso da cui la regista ungherese Ildikó Enyedi ha tratto il film in concorso con Léa Seydoux e Gijs Naberas. The Story of My Wife – Foto Hanna Csata Al termine della partita di “strip poker”, come lo conosce ora chi l’ha praticato nell’adolescenza, è lui, il capitano abituato ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Fin da subito, dalla prima notte di nozze, è questione di chi comanda tra Lizzy, mondana francese, e Jacob, capitano di lungo corso olandese. Il braccio di ferro prende la forma di una sfida al “poker del marinaio”, una tradizione proseguita oltre ianni del ‘900 in cui Milán Füst ambienta il suo romanzo più famoso da cui la regista ungherese Ildikó Enyedi ha tratto il film in concorso con Léa. Theof My– Foto Hanna Csata Al termine della partita di “strip poker”, come lo conosce ora chi l’ha praticato nell’adolescenza, è lui, il capitano abituato ...

