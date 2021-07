Stellantis sceglie Termoli per la Gigafactory di auto elettriche (Di giovedì 15 luglio 2021) Il gruppo automobilistico Stellentis ha scelto Termoli, in Molise, per mettere in piedi la Gigafactory per auto elettriche Sarà l’Italia il Paese dove Stellantis metterà in piedi la Gigafactory di batterie per le auto elettriche. A rivelarlo è Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo Stellantis, riferendo che la sede della fabbrica sarà a Termoli. Il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Il gruppomobilistico Stellentis ha scelto, in Molise, per mettere in piedi laperSarà l’Italia il Paese dovemetterà in piedi ladi batterie per le. A rivelarlo è Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo, riferendo che la sede della fabbrica sarà a. Il L'articolo proviene da Consumatore.com.

