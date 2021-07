Sonia Bruganelli posta un video e il popolo del web questa volta non le perdona ciò che dice: «Puoi anche mangiare perché io … » (Di giovedì 15 luglio 2021) Sonia Bruganelli ci ha abituati ai suoi eccessi, resort di lusso, gioielli meravigliosi, abito griffati, tutti esibiti sulle sue pagine social, tutti mostrati orgogliosamente alla faccia delle ristrettezze economiche di chi vive del proprio stipendio con cui campa tutta la famiglia. Lei ha e mostra e il popolo del web si divide su questo suo esibizionismo: c’è chi la condanna con assoluta fermezza , c’è chi proprio non la sopporta per il suo atteggiamento snob e c’è , invece chi la difende e la sostiene definendo chi la critica “rosicone”. Lei, in ogni caso, va dritta per la sua strada e nessuna critica l’ha mai colpita o indotta a ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 15 luglio 2021)ci ha abituati ai suoi eccessi, resort di lusso, gioielli meravigliosi, abito griffati, tutti esibiti sulle sue pagine social, tutti mostrati orgogliosamente alla faccia delle ristrettezze economiche di chi vive del proprio stipendio con cui campa tutta la famiglia. Lei ha e mostra e ildel web si divide su questo suo esibizionismo: c’è chi la condanna con assoluta fermezza , c’è chi proprio non la sopporta per il suo atteggiamento snob e c’è , invece chi la difende e la sostiene definendo chi la critica “rosicone”. Lei, in ogni caso, va dritta per la sua strada e nessuna critica l’ha mai colpita o indotta a ...

