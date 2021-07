«Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona, la ThyssenKrupp lo assume»: polemica sulla satira di Lercio (Di giovedì 15 luglio 2021) Un’«ultima ora» del sito dove si sbeffeggiano gli operai morti con l’immagine di una persona stesa in spiaggia a prendere il sole e la scritta «Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio». Fa polemica la satira del giornale online Lercio sul rogo della Thyssen, che causò la morte di sette operai il 6 dicembre 2007 in un grave incidente sul lavoro, e scatena la rabbia dei famigliari delle vittime. «Su queste morti non c’è alcun diritto di satira, non dovevano ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Un’«ultima ora» del sito dove si sbeffeggiano gli operai morti con l’immagine di una persona stesa in spiaggia a prendere ile la scritta «Siilma non sie lalocome operaio». Faladel giornale onlinesul rogo della Thyssen, che causò la morte di sette operai il 6 dicembre 2007 in un grave incidente sul lavoro, e scatena la rabbia dei famigliari delle vittime. «Su queste morti non c’è alcun diritto di, non dovevano ...

Advertising

FrancescoTaras6 : RT @lercionotizie: #ultimora Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio - RiseFrancesca : RT @lercionotizie: #ultimora Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio - 45acpjoe : RT @lercionotizie: #ultimora Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio - c_valeriohh : RT @lercionotizie: #ultimora Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio - Claudio94731002 : RT @lercionotizie: #ultimora Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio -