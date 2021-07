Sarah Nile rende pubblici i messaggi con Veronica Ciardi: la verità sul matrimonio (FOTO) (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo le continue voci e dichiarazioni sul motivo che avrebbe spinto Veronica Ciardi a non invitare Sarah Nile al suo matrimonio con Federico Bernardeschi, l’ex amica ha deciso rendere pubblici gli ultimi messaggi scambiati con la neo sposa su WhatsApp. Scopriamo di cosa si tratta. Leggi anche: Bernardeschi geloso di Sarah Nile? «Chi vorrebbe una ex al matrimonio?»... Leggi su donnapop (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo le continue voci e dichiarazioni sul motivo che avrebbe spintoa non invitareal suocon Federico Bernardeschi, l’ex amica ha decisoregli ultimiscambiati con la neo sposa su WhatsApp. Scopriamo di cosa si tratta. Leggi anche: Bernardeschi geloso di? «Chi vorrebbe una ex al?»...

Advertising

curadisplendere : RT @yleniaindenial: in quest'anno abbiamo avuto letteralmente Laura Pausini vincitrice del Golden Globe e nominata agli Oscar, Måneskin vin… - VanityFairIt : L'impiego in una scuola materna, le selezioni di Miss Italia, le esperienze come ragazza immagine: nel 2010 la svol… - lu2612 : RT @chanvndIerbong: ma invece di rimandare in onda le scelte in villa perché non trasmettere il confronto fra Veronica Ciardi e Sarah Nile?… - lu2612 : RT @cucciolopage7: E Se Sarah Nile Al Matrimonio Avrebbe Messo In Crisi Veronica ??? #veronicaciardi #Sarah - lu2612 : RT @ilsognosaffico: Veronica Ciardi e le lacrime piene di amore quando si tocca l’argomento Sarah Nile “Alle volte si possono prendere dec… -