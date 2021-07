Ricciardi: «Se il virus circola ora, l’autunno sarà problematico: la variante Delta “buca” anche con doppio vaccino» (Di giovedì 15 luglio 2021) La variante Delta tende a “bucare” anche il doppio ciclo vaccinale. Per questo è necessario accelerare con il piano di immunizzazione e rendere obbligatorio il Green Pass come in Francia. Questa è la ricetta di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto oggi ad Agorà su Raitre. «In questo momento noi stiamo preparando l’autunno», ha detto Ricciardi. «È chiaro che se facciamo circolare il virus in maniera incontrollata l’autunno sarà ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Latende a “re”ilciclo vaccinale. Per questo è necessario accelerare con il piano di immunizzazione e rendere obbligatorio il Green Pass come in Francia. Questa è la ricetta di Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto oggi ad Agorà su Raitre. «In questo momento noi stiamo preparando», ha detto. «È chiaro che se facciamore ilin maniera incontrollata...

