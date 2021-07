QuakeCon 2021 | dirette | aggiornamenti sui giochi Bethesda e molto altro

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 15 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampaannuncia cheat Home fa il suo ritorno. La community delsi riunirà ancora una volta online per giocare e celebrare i propripreferiti raccogliendo fondi per fare del bene nel mondo. Dal 19 al 21 agosto, ilincluderàin streaming consuattuali e futuri, tornei, iniziative di beneficenza, cuccioli (ovviamente), omaggi eancora. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato per intero. Ecco alcune informazioni importanti sul ...