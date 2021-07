Pradè: “A Italiano chiediamo di dare un’identità precisa che manca da due anni” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato alcune parole durante la presentazione del neo tecnico Viola, Vincenzo Italiano: “Sono felice che Vincenzo sia qui con noi, e a lui sia io che Burdisso chiediamo solo una cosa che è mancata negli ultimi due anni, ovvero una identità ben precisa. chiediamo di essere riconoscibili, che quando andiamo in campo gli avversari sanno che in campo c’è la Fiorentina. Sono sicuro che insieme cominceremo un bel percorso, ne sono certo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele, ha rilasciato alcune parole durante la presentazione del neo tecnico Viola, Vincenzo: “Sono felice che Vincenzo sia qui con noi, e a lui sia io che Burdissosolo una cosa che èta negli ultimi due, ovvero una identità bendi essere riconoscibili, che quando andiamo in campo gli avversari sanno che in campo c’è la Fiorentina. Sono sicuro che insieme cominceremo un bel percorso, ne sono certo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Pradè Italiano Fiorentina, giornata di incontri al centro sportivo: tanti agenti e rappresentanti, spunta Castrovilli Parallelamente, i dirigenti viola Pradè, Burdisso e Barone hanno intrattenuto nella giornata di ... Motivo? Salutare i compagni dopo la fine dell'Europeo, conoscere Mister Vincenzo Italiano e dare ...

Mercato Fiorentina, clamoroso scenario in difesa Questo sarebbe un colpo di valore assoluto per la compagine di Italiano. Molto forte sul giocatore ... Questo permetterebbe a Pradè e Burdisso di poter tentare di convincere il calciatore a sposare ...

