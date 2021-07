Multa di mille euro per il cane in spiaggia, protestano gli ambientalisti: 'Sanzioni più basse per i maltrattamenti' (Di giovedì 15 luglio 2021) CIVITANOVA - Multa di 1.032,66 euro per il cane in spiaggia , protestano gli ambientalisti: 'Sanzioni più basse per i maltrattamenti'. La sanzione ha colpito una turista di Perugia, pizzicata sulla ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 15 luglio 2021) CIVITANOVA -di 1.032,66per ilingli: 'piùper i'. La sanzione ha colpito una turista di Perugia, pizzicata sulla ...

Advertising

unicamiel : maaaaaaaaa una multa a chi sui treni spara la musica a mille TIPO QUANDO - francobus100 : Danno in escandescenza al Pronto Soccorso: multa da mille euro grazie alle norme Covid a tutela dei sanitari… - dobreherbatkowe : RT @Pestylenz: 'da mi basia mille, deinde centum, dein mille altera, dein secunda centum, deinde usque altera mille, deinde centum. dein, c… - Cortini1899 : @sportface2016 Sarà lo stesso per quest’anno, quindi altra multa. @acmilan, invece di aspettare e darli alla fede… - sguerz_stefano : RT @SardiniaPost: Sopresi a rubare la sabbia di Is Arutas: oltre mille euro di multa per due turisti - #Sardegna -