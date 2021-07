M5S | Conte e Grillo siglano la pace | ex premier pronto a ‘battaglia’ su giustizia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un ultimo passo, l’atto formale per suggellare l’accordo. E poi sarà rifondazione, questa volta per davvero. Beppee Giuseppesi vedono per ufficializzare l’intesa sul nuovo statuto: un pranzo a base di pesce in un ristorante a Marina di Bibbona, a pochi passi dalla villa del comico genovese, per definire i dettagli e provare a gettarsi alle spalle le incomprensioni e i rancori delle ultime settimane, che sembravano aver definitivamente compromesso la trattativa. Un dialogo ricostruito a fatica, grazie alla mediazione dei 7 ‘saggi’ nominati dallo stesso. Ora si attende la pubblicazione del nuovo statuto sul sito del ...

, Grillo esi incontrano a pranzo a Marina di Bibbona Sul tavolo, oltre ai piatti, ci sono le questioni relative al futuro del Movimento. Un futuro assolutamente legato ai rapporti Grillo e ...( di Antonio Atte ) LE ULTIME NOTIZIE In Evidenza: ex premierpronto a 'battaglia' su giustizia 15 Luglio 2021 Un ultimo passo, l'atto formale per suggellare l'accordo. E poi sarà ...