Iv | Renzi | ' io non vicino a Salvini | è Pd che si avvicina a M5S'

Advertising

vladiluxuria : Renzi vuole cancellare le nostre esistenze proponendo di togliere ciò che ci definisce: l’identità di genere. Sono… - domeniconaso : Quindi secondo @matteorenzi io dovrei trattare e mediare sui MIEI diritti con gente come Simone Pillon? No, grazie.… - gennaromigliore : «Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso» dice #Draghi a Santa Ma… - claudio_roman29 : RT @Enrico__Costa: Ciò che accade a Matteo Renzi fa rabbrividire. Un massacro giudiziario senza precedenti, a livello personale, familiare,… - GiovannaPozzoni : RT @Enrico__Costa: Ciò che accade a Matteo Renzi fa rabbrividire. Un massacro giudiziario senza precedenti, a livello personale, familiare,… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi non

...che è socio di maggioranza dello scalo fiorentino e che ha finanziato la fondazione di Matteo.alla francese è replicabile in Italia stando alla legge? Vitalba Azzolini spiega bene cheè ...... il dirigente dei servizi Marco Mancini ha demolito il racconto che era stato fatto dell'incontro conall'Autogrill: ha dettosoltanto che l'incontro era stato autorizzato per iscritto dal ...Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Assolutamente no. E lo dico senza alcuna ipocrisia. Noi non ci stiamo avvicinando alla Lega, è il Pd che si sta avvicinando ai 5 Stelle”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Vedere Conte parlare con Grillo penso sia positivo per M5S. Non so se è il patto della spigola o del carciofo, so solo che due settimane fa” le cose stavano diversamente, ...