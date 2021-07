Il gelato al mac & cheese è il più assurdo di sempre (o forse no) (Di giovedì 15 luglio 2021) Se vi sentite molto audaci quando ordinate il gelato al pistacchio salato o al gorgonzola e pere? Non avete ancora visto niente. Se negli ultimi anni anche i nostri bravissimi maestri del gelato artigianale si sono aperti a nuove frontiere del gusto, c'è sempre la possibilità che qualcuno sposti l'asticella. In questo caso, l'asticella è stata lanciata nello spazio e ora tra i gusti di gelato esistenti abbiamo anche quello al mac & cheese, nato dalla collaborazione tra Van Leeuwen Ice Cream e Kraft. Una limited edition che nel giro di poche ore è andata sold out. Il momento ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Se vi sentite molto audaci quando ordinate ilal pistacchio salato o al gorgonzola e pere? Non avete ancora visto niente. Se negli ultimi anni anche i nostri bravissimi maestri delartigianale si sono aperti a nuove frontiere del gusto, c'èla possibilità che qualcuno sposti l'asticella. In questo caso, l'asticella è stata lanciata nello spazio e ora tra i gusti diesistenti abbiamo anche quello al mac, nato dalla collaborazione tra Van Leeuwen Ice Cream e Kraft. Una limited edition che nel giro di poche ore è andata sold out. Il momento ...

Advertising

pondgitsune : Non gli americani che fanno il gelato al gusto di mac and cheese ???????? - BufferedStart : RT @BufferedStart: Peri peri fries? Pizza? Mac n Cheese ? Gelato ? Day??? - BufferedStart : Peri peri fries? Pizza? Mac n Cheese ? Gelato ? Day??? - Neestore : Proverei molto volentieri il gelato al gusto mac and cheese - Kaname86 : RT @Italia2pm: #WOOYOUNG IG LIVE 210713 RECAP - ha dovuto riavviarla più volte, forse per problemi di copyright (stava mettendo canzoni di… -