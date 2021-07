I proprietari si assentano dall' abitazione | i ladri entrano e fanno sparire tutto l' oro Il colpo nella tarda mattinata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : proprietari assentano

corriereadriatico.it

CINGOLI - Non si fermano i furti nelle abitazioni sul territorio cingolano. In meno di tre settimane i ladri hanno colpito ben sette volte: l'ultima ieri mattina in località Torrone con iche si sono assentati per circa un'oretta, dalle 11 alle 12. Probabilmente i malviventi tenevano d'occhio la casa ed hanno aspettato che tutti i componenti della famiglia (chi per lavoro e ...CINGOLI - Non si fermano i furti nelle abitazioni sul territorio cingolano. In meno di tre settimane i ladri hanno colpito ben sette volte: l’ultima ieri mattina in località Torrone ...Vai in ferie? Avvisa la polizia municipale. Bagno a Ripoli riattiva per il terzo anno "Vacanze tranquille", il servizio di prevenzione per i furti di appartamento nel periodo estivo. Gli agenti, guida ...