Germania, 4 morti e 50 dispersi per il maltempo. Schuld: il fiume spazza via 6 case (Di giovedì 15 luglio 2021) In Germania almeno 4 persone sono morte e più di 50 disperse dopo che la parte occidentale del Paese è stata cioplita da forti piogge e e inondazioni. Nella Renania - Palatinato sei case sono state ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Inalmeno 4 persone sono morte e più di 50 disperse dopo che la parte occidentale del Paese è stata cioplita da forti piogge e e inondazioni. Nella Renania - Palatinato seisono state ...

Advertising

ilmessaggeroit : Germania, morti e dispersi per le piogge e le inondazioni: case spazzate via da un fiume Mappa - franser_real : Alluvione nella Germania occidentale: ci sono morti e decine di dispersi - Agenpress : Maltempo. Germania: Quattro morti e oltre 50 dispersi a causa delle piogge torrenziali - SecchiElias : #RT @notiziae: #Germania, 6 abitazioni sono crollate a causa del maltempo in #Renania. 6 morti e 30 dispersi. @notiziae - SkyTG24 : Maltempo, piogge e inondazioni in Germania: 4 morti, tra 50 e 60 dispersi -