Federico Moccia a Cervia per parlare del suo ultimo romanzo

Il grande scrittore e regista romano presenterà venerdì sera sul lungomare Deledda il suo ultimo romanzo "Semplicemente amami" Cervia – Sarà il grande scrittore e regista Federico Moccia la guest-star del venerdì sera (16 luglio) del bagno Marco di Cervia (n.184). Il regista romano – che ha firmato autentici capolavori della cinematografia italiana come "Tre metri sopra il cielo" o "Scusa ma ti chiamo amore" – presenterà, nello stabilimento sul lungomare Deledda, il suo nuovo libro "Semplicemente amami". L'appuntamento è per il 16 luglio (ore 20.30) con il regista di tante pellicole di ...

