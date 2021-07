F1 GP Gran Bretagna, Bottas: “Voglio restare in Mercedes” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Cerco sempre di pensare positivo e so cosa Voglio. Voglio stare con la squadra: è la migliore possibilità per me di vincere delle gare il prossimo anno e lottare per il titolo. Altrimenti, se così non sarà, cercherò altre opzioni in Formula 1 perchè amo la Formula 1, mi diverto. Penso ancora di avere degli anni piuttosto buoni davanti a me”. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, intervenuto durante la conferenza stampa del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Sull’ipotesi di approdare nel mondo del rally: “Mi piace molto – ammette – è davvero ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Cerco sempre di pensare positivo e so cosastare con la squadra: è la migliore possibilità per me di vincere delle gare il prossimo anno e lottare per il titolo. Altrimenti, se così non sarà, cercherò altre opzioni in Formula 1 perchè amo la Formula 1, mi diverto. Penso ancora di avere degli anni piuttosto buoni davanti a me”. Lo ha dichiarato Valtteri, pilota della, intervenuto durante la conferenza stampa delPremio didi Formula 1. Sull’ipotesi di approdare nel mondo del rally: “Mi piace molto – ammette – è davvero ...

