Covid, terapie intensive in aumento: è la prima volta che accade da inizio maggio. I DATI (Di giovedì 15 luglio 2021) Il bollettino del 15 luglio ha evidenziato un +2 nell'andamento quotidiano del saldo tra ingressi e uscite dai reparti di terapia intensiva. L'ultima volta era successo il 2 maggio, in un trend altrimenti sempre in calo dal 6 aprile in poi. In 24 ore si registrano 2.455 nuovi contagi su 190.922 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è all'1,3%. Sono 9 le vittime in un giorno

