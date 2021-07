Covid | in Lombardia 381 nuovi positivi | nessun decesso

(Di giovedì 15 luglio 2021) Milano, 15 lug. (Adnkronos) - Sono 381 icasidiregistrato insenza alcunper il secondo giorno consecutivo. I dati diffusi dalla Regionesegnalano 29 persone (-3) in terapia intensiva. I ricoverati non in terapia intensiva sono 128 (+5). Il totale dei decessi è stabile a 33.802. Questi icasi per provincia: Milano: 130 di cui 77 a Milano città; Bergamo: 18; Brescia: 23; Como: 25; Cremona: 13; Lecco: 6; Lodi: 17; Mantova: 28; Monza e Brianza: 26; Pavia: 21; Sondrio: 2; Varese: 43. Nel complesso sono stati effettuati ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, a luglio il 47% dei positivi ha la variante Delta - Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). A fronte di 32.953 tam… - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 381 contagi e nessun decesso: bollettino 15 luglio - - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3). A fronte di 32.332 tamponi effettuati, sono 381… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

...casi e diminuisce la mortalità a causa del- 19 e delle sue varianti che si stanno diffondendo in tutto il Paese. I tamponi effettuati sono 190.122. I numeri più alti si registrano in...Ini nuovi positivi scendono invece da 420 a 381, con il tasso di positività stabile però ... Altra impennata di nuovi casi- 19 in Veneto, con 318 contagi in 24 ore contro i 261 di ieri.ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i casi Covid in Italia. I nuovi contagiati, registrati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute, sono 2.455, con un incremento di 302 nonostante un numero i ...CREMONA - Sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività in Lombardia si conferma superiore all'1% (per l'esattezza 1,1%): a front ...