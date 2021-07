Covid, 9 contagi in più in Bergamasca: erano -43 due settimane fa. I dati per ogni Comune (Di giovedì 15 luglio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 7 – 13 luglio 2021 evidenzia un leggero incremento dei valori di incidenza della curva epidemica, con un aumento di casi pari a 9 (-2 la settimana precedente e -43 due settimane fa), con incremento percentuale pari al 16%, contro -4% della scorsa settimana e -43% rilevato la settimana prima. La media giornaliera dei casi incidenti sale a 9 contro gli 8 la scorsa settimana (ricordiamo come fossero 25 quattro settimane fa). Dopo diverse settimane di decrescita della curva epidemica, con una stabilizzazione su livelli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 7 – 13 luglio 2021 evidenzia un leggero incremento dei valori di incidenza della curva epidemica, con un aumento di casi pari a 9 (-2 la settimana precedente e -43 duefa), con incremento percentuale pari al 16%, contro -4% della scorsa settimana e -43% rilevato la settimana prima. La media giornaliera dei casi incidenti sale a 9 contro gli 8 la scorsa settimana (ricordiamo come fossero 25 quattrofa). Dopo diversedi decrescita della curva epidemica, con una stabilizzazione su livelli ...

