Caso mense | il Comune sospende cautelativamente il servizio ai centri estivi

Con poche parole il Comune di Udine, alla luce del terremoto che si è abbattuto oggi sullescolastiche in Friuli , ha deciso di sospendere il servizio mensa nei centri estivi. L'appalto, lo ...I Nas perquisiscono il Comune di Udine per ildellescolastiche Unesploso nella giornata di oggi ma che affonda le sue radici fin dai primi mesi dell'anno scolastico , con le prime ...Per quest’anno la mensa sarà gratis per tutti i bambini i cui genitori hanno un reddito fino a 21mila euro. E chi supera questa cifra avrà lo sconto del 70% per ragazzi che frequentano le scuole della ...Quattro persone sono state poste agli arresti domiciliari e una quinta all’obbligo di dimora dai Carabinieri del Nas di Udine nell’ambito di un’indagine per frode in pubbliche forniture sugli appalti ...