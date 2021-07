Cagliari | Semplici in conferenza | «Vogliamo essere propositivi»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Intervenuto instampa, Leonardoha così parlato della stagione delche si appresta a cominciare Intervenuto instampa, Leonardoha così parlato della stagione che si appresta a cominciare: «Mi piace una squadra attiva che metta in campo un gioco propositivo. Magari non sarà sempre possibile, ma l’idea di partenza è questa. L’anno scorso al mio arrivo ho trovato una situazione particolare, mi sono limitato a dare alcune indicazioni, spinto dalla necessità di fare risultato. Stavolta parto da inizio stagione, spero col mio staff di poter incidere un po’ ...

È il credo di Leonardo, al terzo giorno di lavoro alla guida delnel ritiro di Peio , in Trentino. Impossibile per il tecnico rossoblù fermare le possibili uscite. 'Nessun veto - ...È il credo di Leonardo, al terzo giorno di lavoro alla guida delnel ritiro di Pejo, in Trentino. Impossibile per il tecnico rossoblù fermare le possibili uscite. "Nessun veto - ha ...L’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato dal ritiro di Pejo, in Trentino, della preparazione del club sardo e della prossima stagione: “Dobbiamo avere l‘entusiasmo e la coesione del ...Leonardo Semplici, al terzo giorno di lavoro alla guida del Cagliari nel ritiro di Pejo, in Trentino, parla di mercato .Strootman? "Una grande giocatore, con grande personalita', si adatta al nostro ...