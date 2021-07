Bonucci, post su Instagram: 'Chi sta ancora godendo?' (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA - Leonardo Bonucci (con Chiellini) si sta godendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, dopo la vittoria ad Euro2020 e prima di tornare a disposizione per la Juve in vista della prossima ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA - Leonardo(con Chiellini) si staqualche giorno di vacanza in Sardegna, dopo la vittoria ad Euro2020 e prima di tornare a disposizione per la Juve in vista della prossima ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning vi parlo con voce da citofono: guai col microfono. I temi. Per poco ieri non è saltato il ddl Zan.… - forumJuventus : Le emozioni post #ItaliaInghilterra ??? Chiellini: 'C'era magia, vittoria di tutti' ??? Bonucci: 'Il momento più bell… - sportli26181512 : Bonucci, post su Instagram: 'Chi sta ancora godendo?': Il messaggio del difensore dell'Italia e della Juventus sui… - darrensmjle : A terra per Bonucci che dopo quattro giorni dalla finale e dalla vittoria, ancora non realizza e pubblica post con… - giacomo1994_ : RT @SCUtweet: #Bonucci a Il Foglio ?? Le autorità hanno dato l'OK al pullman scoperto assicurando di avere tutto sotto controllo. Darci la… -