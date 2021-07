Alluvione in Germania: 11 morti e oltre 70 dispersi | video (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 11 le persone decedute e oltre 70 i dispersi. É questo attualmente il bilancio della gigantesca Alluvione che ha colpito il comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, in Germania. Numeri che nelle prossime ore potrebbero ulteriormente aumentare. Il filmato mostra macchine e macerie trasportate dalla furia di un fiume in piena. Sei case sono state spazzate via e molte delle persone disperse si troverebbero sui tetti delle case che sono state travolte. Via Twitter Guarda tutti i video Alluvione in Nepal: le impressionanti immagini riprese dall'alto video É ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 11 le persone decedute e70 i. É questo attualmente il bilancio della gigantescache ha colpito il comune di Schuld, nella Renania-Palatinato, in. Numeri che nelle prossime ore potrebbero ulteriormente aumentare. Il filmato mostra macchine e macerie trasportate dalla furia di un fiume in piena. Sei case sono state spazzate via e molte delle persone disperse si troverebbero sui tetti delle case che sono state travolte. Via Twitter Guarda tutti iin Nepal: le impressionanti immagini riprese dall'altoÉ ...

