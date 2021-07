(Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La sindaca di Roma Virginia Raggi e l'amministratore delegato diGiuseppe Gola, nel corso dell'evento “Roma e l', la storia d'amore continua”, hanno presentatoWow, laaggiornata eta dell'app dedicata all'e all'. L'iniziativa si è svolta ieri sera presso la Fontana del Gianicolo anche alla presenza del Direttore Operativo del GruppoGiovanni Papaleo e, in rappresentanza della Federazione Italiana Nuoto, di Stefano Battistelli, prima medaglia olimpica maschile del nuoto italiano a Seul ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – La sindaca di Roma Virginia Raggi e l’amministratore delegato di ACEA Giuseppe Gola, nel corso d… - DirettaSicilia : Acea, l’app Waidy su acqua e ambiente si rinnova con la versione “Wow”, - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Acea, l’app Waidy su acqua e ambiente si rinnova con la versione “Wow” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Acea, l’app Waidy su acqua e ambiente si rinnova con la versione “Wow” - - CorriereCitta : Acea, l’app Waidy su acqua e ambiente si rinnova con la versione “Wow” -

Ultime Notizie dalla rete : Acea app

Il Tempo

La forma dell'acqua a Roma ha le sembianze di Waidy Wow, la seconda generazione dicreata dal Gruppoche geocalizza le fontane ed i "nasoni", su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo di realizzare una applicazione interamente dedicata all'acqua, come è stato spiegato ...... più della metà degli italiani ha scelto il Mercato Libero Offerte in evidenzaFastClick Luce ...è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas oppure l'di ...“Roma ha un rapporto profondo con l’acqua, con le sue fontane storiche, con i suoi acquedotti. Con l’app Waidy realizzata da ACEA uniamo innovazione e valorizzazione della risorsa idrica. Uno ...Per Acea vietare una singola tecnologia è un errore. Confindustria:?dal pacchetto Fit-for-55 una sfida di politica industriale senza precedenti ...