**Whirpool: Draghi incontra delegazione lavoratori** (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi dopo la visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha incontrato una delegazione della Whirpool: l'azienda ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di Napoli.

