Via Emilia Ovest, priorità agli autobus negli orari di punta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cambia il funzionamento dell'impianto semaforico tra le vie Emilia Ovest, Rainusso, Barozzi, Bacchini e Storchi. In corrispondenza degli orari di punta, il nuovo assetto consente di agevolare il ... Leggi su modenatoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cambia il funzionamento dell'impianto semaforico tra le vie, Rainusso, Barozzi, Bacchini e Storchi. In corrispondenza deglidi, il nuovo assetto consente di agevolare il ...

Advertising

gaiaitaliacom : Cooperazione internazionale. L’Emilia-Romagna a fianco dei Paesi in via di sviluppo: oltre 1,4 milioni di euro cont… - parmanotizie : Cooperazione internazionale. L’Emilia-Romagna a fianco dei Paesi in via di sviluppo: oltre 1,4 milioni di euro cont… - IGiustto : Appalti finti oppure fermi con un'app interi a Che stanno facendo i lavori e milioni di euro che vanno a queste per… - Nutizieri : La Giunta in provincia di Modena, piano per una sanità ancora più forte: Case della salute e rete ospedaliera… - Bonito__7 : Emilia & Duki – Como Si No Importara (Official Video) -