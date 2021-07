Tu si que Vales, Giulia Stabile soffia il posto a Belen? (Di mercoledì 14 luglio 2021) In questi giorni sono cominciate le riprese delle nuove puntate di “Tu si que Vales”, che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5, e una sorpresa inaspettata ha destabilizzato i fan. Nel cast, infatti, non solo non c’è Belen Rodriguez (cosa prevedibile, visto che ha appena partorito la sua secondogenita, Luna Marì), ma al suo posto sembra esserci la ballerina di Amici 20, nonché vincitrice del talent di Amici 20, Giulia Stabile. Giulia Stabile nel cast di “Tu si que Vales” Che Giulia Stabile fosse la pupilla di Maria ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 14 luglio 2021) In questi giorni sono cominciate le riprese delle nuove puntate di “Tu si que”, che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5, e una sorpresa inaspettata ha destabilizzato i fan. Nel cast, infatti, non solo non c’èRodriguez (cosa prevedibile, visto che ha appena partorito la sua secondogenita, Luna Marì), ma al suosembra esserci la ballerina di Amici 20, nonché vincitrice del talent di Amici 20,nel cast di “Tu si que” Chefosse la pupilla di Maria ...

