Super Robot Wars 30 | uscita su PC anche in occidente via Steam | trailer e immagini – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Super Robot Wars 30, uscita su PC anche in occidente via Steam: trailer e immagini

La versione PC di Super Robot Wars 30 uscirà anche in occidente via Steam, mentre le edizioni PS4 e Nintendo Switch potrebbero rimanere relegate in Giappone. Super Robot Wars 30 ha una data di uscita anche in occidente, quantomeno su PC via Steam: sarà disponibile a partire dal 28 ottobre. Nessuna notizia invece per le versioni PS4 e Nintendo Switch, che potrebbero rimanere esclusive del mercato giapponese.

