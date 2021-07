Stasera in tv, oggi 14 luglio 2021: Uomini e Donne La scelta e SuperQuark (Di mercoledì 14 luglio 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 14 luglio 2021 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: da un appuntamento con uno speciale di Chi l'ha visto? alla replica di Uomini e Donne La scelta, passando per la pellicola Scusa ma ti chiamo amore. Ecco cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 14 luglio 2021 La programmazione serale di mercoledì 14 luglio 2021 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone SuperQuark, mentre Canale 5 la replica di Uomini e Donne La ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) I palinsesti televisivi di mercoledì 14sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: da un appuntamento con uno speciale di Chi l'ha visto? alla replica diLa, passando per la pellicola Scusa ma ti chiamo amore. Ecco cosa c'èin tv. Programmi tv 14La programmazione serale di mercoledì 14è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone, mentre Canale 5 la replica diLa ...

Advertising

Inter_TV : ?? | STASERA ??? Anche oggi va in onda lo speciale #InterPreSeason, ore 21 ?? ?? Vacanze meritate per @ddambrosio, pe… - Trkan63934481 : RT @ElisabettaCari4: Ma oggi che giornata pazzesca è?!? Pomeriggio guarderemo Il Bolum dei Bolum e, se non ho sbagliato i conti, vedremo lo… - jessymiyy : Oggi c’è SÇK, è il primo giorno di ciclo, ho gli ormoni a palla, mi sto riempiendo di bolle che manco in adolescenz… - blue_s_mochi : Stasera vado a vedere Black Widow e quando torno a casa guardo l’episodio finale di Loki, oggi giornata marvel - FerrariGaetana : Visto che oggi c'è una temperatura PERFETTA, stasera per mio marito cotechino con il purè ?? -