“Qui non per celebrare trionfi, ma per affrontare le conseguenze della nostre sconfitte”, Draghi nel carcere di Caserta (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte. Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghi della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere”. Così il premier Mario Draghi, al termine della visita nei reparti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Oggi non siamo qui ao successi ma piuttosto adle. Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghipolizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo”. Così il premier Mario, al terminevisita nei reparti ...

NicolaPorro : ?? Non basteranno i vaccini, ci richiuderanno lo stesso. Spunta il documento che lo prova: leggete qui ?? - fattoquotidiano : Ddl Zan, in Aula è già bagarre. Rabbia di Grasso contro Casellati: ‘Abbiamo forzato per arrivare qui, non consenta… - matteosalvinimi : Qui Maratea. Più di 200mila firme raccolte nei gazebo e nei comuni in appena due settimane di questo caldo inizio e… - ombrysan : RT @VotersItalia: Ora con non mai dobbiamo unire le nostre forze contro la #DittaturaSanitaria. Formiamo un corpo unico con un'unica voce.… - metaanto : RT @AlexEsse6: @metaanto @Nicola23453287 Pure qui. Si allontanano pure quando mi vedono a viso scoperto, ma la cosa non mi preoccupa per nu… -