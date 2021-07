“Non devono dormire sogni tranquilli”: incendi in Abruzzo, si aggrava la situazione – VIDEO E FOTO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel pescarese una serie di incendi stanno devastanto la zona boschiva da giorni, alimentati dal caldo torbido che ha colpito tutta la provincia di Pescara Ancora fiamme in provincia di Pescara, in particolar modo nella zona di Roccamorice nella valle della giumentina, dove diversi incendi stanno bruciando interi ettari di zona boschiva. A peggiorare la situazione l’ondata di caldo che ha colpito tutta la zona del pescarese, e che ha reso l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara ancora più arduo. Anche la giornata di oggi è stata letteralmente di fuoco, con incendi che si sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel pescarese una serie distanno devastanto la zona boschiva da giorni, alimentati dal caldo torbido che ha colpito tutta la provincia di Pescara Ancora fiamme in provincia di Pescara, in particolar modo nella zona di Roccamorice nella valle della giumentina, dove diversistanno bruciando interi ettari di zona boschiva. A peggiorare lal’ondata di caldo che ha colpito tutta la zona del pescarese, e che ha reso l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara ancora più arduo. Anche la giornata di oggi è stata letteralmente di fuoco, conche si sono ...

