Napoli, ultimi test. Spalletti convoca 27 giocatori per Dimaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Napoli - test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale per i calciatori del Napoli a Castel Volturno alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro . Alla fine dei test ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 luglio 2021)medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale per i calciatori dela Castel Volturno alla vigilia della partenza per il ritiro di. Alla fine dei...

Advertising

ScMotorieSelmi : Napoli: ultimi test, Spalletti convoca 27 giocatori per Dimaro - glooit : Napoli: ultimi test, Spalletti convoca 27 giocatori per Dimaro leggi su Gloo - anteprima24 : ** #Napoli. ultimi test: i convocati di #Spalletti per #Dimaro ** - AndTar88 : Sinceramente non mi meraviglierei se la #Juventus ci provasse per #Insigne e se il capitano azzurro cedesse alle av… - MarcoFinizio74 : @scuccimatte A voglia, a Napoli ci sono gruppi neo borbonici molto forti e negli ultimi anni sono molteplici i libr… -