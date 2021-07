Milan, Pellegatti: “Ecco la probabile formazione contro la Pro Sesto” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato della formazione del Milan contro la Pro Sesto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il giornalista Carlo, attraverso il proprio canale Youtube, ha parlato delladella Pro

Advertising

SEMPREFMILAN : RT @ScoutismoRS: @TeofiloSteven @marcullo02 Cmq Pellegatti che sto rivalutando molto sulle notizie del Milan in generale ha detto che sta s… - ScoutismoRS : @TeofiloSteven @marcullo02 Cmq Pellegatti che sto rivalutando molto sulle notizie del Milan in generale ha detto ch… - pelmilan : Carlo Pellegatti dice che Icardi potrebbe arrivare al Milan gli ultimi giorni di mercato...Zi - Lebron24320071 : @franvanni Invece sento opinionisti milanisti che fingono di nn capire...xche è piu comodo dire che va via x soldi… - milansette : Pellegatti: 'Questa la probabile formazione per la prima amichevole del Milan' #acmilan #rossoneri -