**Migranti: governo riformula emendamento Pd, no dem, si valuta astensione in aula'** (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - E' stato accantonato l'emendamento presentato dal Pd alle missioni all'estero in cui si chiedeva di verificare la possibilità "di superare" la collaborazione con la guardia costiera libica. L'accontanamento c'è stato dopo che il governo ha proposta una riformulazione dell'emendamento dem che però non è stata giudicata positiva dai firmatari Enrico Borghi e Lia Quartapelle. "Se resta così, valuteremo che fare". Possibile astensione in aula? "Vediamo", dicono i dem. La riunione della commissione è stata rinviata a stasera. Per domani è fissato il voto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - E' stato accantonato l'presentato dal Pd alle missioni all'estero in cui si chiedeva di verificare la possibilità "di superare" la collaborazione con la guardia costiera libica. L'accontanamento c'è stato dopo che ilha proposta unazione dell'dem che però non è stata giudicata positiva dai firmatari Enrico Borghi e Lia Quartapelle. "Se resta così, valuteremo che fare". Possibilein? "Vediamo", dicono i dem. La riunione della commissione è stata rinviata a stasera. Per domani è fissato il voto in ...

