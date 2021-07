Marco Cecchinato fuori a Bastad: ad andare ai quarti di finale è Coria (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il martedì nero di ieri (con ben quattro italiani eliminati tra Bastad, Amburgo e Newport), non ce l’ha fatta quest’oggi Marco Cecchinato a rendere la pillola un po’ meno amara. Il siciliano, infatti, è uscito sconfitto al terzo set contro l’argentino Federico Coria nel proprio incontro di ottavi di finale al Nordea Open. Previsto per la giornata di domani invece, sempre nel torneo svedese, l’esordio nel torneo di Fabio Fognini, ultimo azzurro in gara questa settimana. Il ligure, beneficiario di un bye al primo turno, se la vedrà contro lo spagnolo Carballes Baena negli ottavi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo il martedì nero di ieri (con ben quattro italiani eliminati tra, Amburgo e Newport), non ce l’ha fatta quest’oggia rendere la pillola un po’ meno amara. Il siciliano, infatti, è uscito sconfitto al terzo set contro l’argentino Federiconel proprio incontro di ottavi dial Nordea Open. Previsto per la giornata di domani invece, sempre nel torneo svedese, l’esordio nel torneo di Fabio Fognini, ultimo azzurro in gara questa settimana. Il ligure, beneficiario di un bye al primo turno, se la vedrà contro lo spagnolo Carballes Baena negli ottavi di ...

