Mafia | il Titanic solca di nuovo i mari grazie ad un' impressionante mod

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 luglio 2021): The City of Lost Heaven è il primo videogioco di una serie che è recentemente tornato a far parlare di séalla trilogia rimasterizzata di recente uscita. Nel frattempo, un team guidato da Robin Bongaarts ha lavorato a un'ambiziosa mod che ricreerà il, l'imponente nave affondata nelle acque del Pacifico nel 1912, più di un secolo fa. Secondo i creatori, è "una delle ricreazioni 3D più dettagliate e accurate mai realizzate". La descrizione ufficiale conferma che i giocatori potranno muoversi liberamente all'interno della nave, ma chi cerca un'esperienza più completa è fortunato, perché verrà aggiunta una nuova trama con ...