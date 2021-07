Kaspersky scopre una rara campagna di minacce avanzate su larga scala

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Adnkronos) - Milano, 14 luglio 2021 - Gli esperti dihanno scoperto unadipersistenti(APT) surivolta ad utenti del sud-est asiatico, in particolare in Myanmar e nelle Filippine.ha identificato circa 100 vittime in Myanmar e 1.400 nelle Filippine, alcune delle quali erano entità governative. L'infezione viene diffusa inizialmente tramite e-mail di spear-phishing contenenti un documento Word dannoso che, una volta scaricato sul sistema, diffonde il malware ad altri host tramite unità USB ...

(Adnkronos)

Nei primi mesi dell'emergenza la societàaveva rilevato in tutto il mondo un aumento del ... Quali attacchi hanno subito le strutture Se si va a guardare nel dettaglio siche si tratta ...Per proteggere i dipendenti aziendali da APT come Ferocious Kitten, gli esperti diraccomandano di: Prestare attenzione alle e - mail o ai messaggi sospetti ed essere sempre consapevoli ...(Adnkronos) - Milano, 14 luglio 2021 - Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto una rara campagna di minacce persistenti avanzate (APT) su larga scala rivolta ad utenti del sud-est asiatico, in ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Cyberattacchi, il report: in Italia sotto attacco il 24% delle strutture sanitarie ...